三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（37）が19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・15）で、「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。ソロ歌手として世界進出を目指すきっかけとなった出来事を明かした。国民的グループで活動しながらソロ歌手として世界進出を目指し、昨年11月から今年にかけて日本、台北、バンコク、ソウルを巡るアジアツアーを成功させた岩田。そのきっかけについて「実は10年前に」と