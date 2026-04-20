タレントのヒロミ（６１）が２０日、都内で行われた「第２回ＨｉＫＯＫＩＢＵＩＬＤＥＲ’ＳＳＰＩＲＩＴＡＷＡＲＤ」の授賞式に、ゆうちゃみ（２４）と出席した。イベントでは、年の離れた２人がそれぞれの世代に対する印象を告白。ヒロミは、若いゆうちゃみ世代に「自分の子供よりも年下なので、どう触れて良いのかわからない」と吐露しつつ、「もう６０歳過ぎてますんで、若い方と話すときは、迷惑にならないように