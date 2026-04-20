アメリカとイランの停戦に向けた協議が不透明感を増すなか、木原官房長官は先ほど、「協議が再開され、最終的な合意に早期に至ることを強く期待する」と述べました。木原稔 官房長官「最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることであり、米イラン間の協議が再開をされ、話し合いを通じて、最終的な合意に早期に至ることを強く期待をしております」木原官房長官は