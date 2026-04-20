金融市場の反応です。初の6万円も期待されていた平均株価ですが、不透明な中東情勢を受け、大台突破は持ち越しとなっています。週明けの東京株式市場、日経平均株価は、アメリカの株高を追い風に値上がりして取引が始まりました。先週末、アメリカとイランの協議再開への期待から、日経平均の先物価格は一時、「6万円」を突破。ただ、「ホルムズ海峡」をめぐる状況が二転三転するなか、大幅な値上がりとはなりませんでした記者「6