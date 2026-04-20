日々の生活費や教育資金などで使い道の決まったお金は、金融機関の普通預金や定期預金などを活用し流動性を確保しつつ、金利収入を高めていくことも重要です。また、金融機関は預貯金だけでなく、住宅ローンなどの融資を利用することもあります。 そこで本記事では、自分自身のメインバンクを決める際の賢い選び方について解説していきます。 それぞれの金融機関の特徴は？ 金融機関は規模などにより、メガ