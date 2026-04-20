新築住宅の維持管理については、ひとつの区切りとして「10年」というキーワードをよく聞くことがあります。もちろん、それぞれの使用状況によってもその期間は異なり、定期的な点検を怠らず、指摘箇所を随時メンテナンスしながら、丁寧に使用していればその寿命も延びるのかもしれません。 本記事では、新築住宅の「10年」という目安を基に、将来に備えた住宅の維持保全について考えていきます。 新築