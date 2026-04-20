けさ、岐阜市の交差点で路線バスが乗用車に追突し、バスの乗客1人がけがをしました。 【写真を見る】岐阜バスが乗用車に追突 乗客1人けが 青信号で発進した乗用車が交差点内で停車…後方のバスが追突か 岐阜市 事故があったのは岐阜市八代の信号交差点で、警察によりますときょう午前7時15分ごろ、岐阜バスの「山県バスターミナル発西鏡島行き」の路線バスが、乗用車に追突しました。 青信号で発進した乗用車が交差点内で