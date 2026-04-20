“有名女性アイドルグループメンバーの兄”に向けられた疑惑が、韓国オンラインを大きく揺らしている。きっかけは、女性インターネット配信者への強制わいせつ容疑で、30代男性が警察の捜査対象になったという報道だった。【注目】ジスの実兄、“私的な関係”を同意なく撮影？一部の報道では、この男性を「キム氏」と表記している。警察によると、この男性は被害女性と食事をした後、自宅に連れて行き、不適切な身体接触を試みた疑