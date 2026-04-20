俳優キム・ヨンデ（30）が、国防の義務を果たすため入隊する。キム・ヨンデは4月20日、陸軍訓練所に入所し、兵役義務を開始する。【写真】キム・ヨンデ、“丸刈り”姿所属事務所は「キム・ヨンデは別途の行事を行わずに陸軍訓練所へ入所する予定であり、基礎軍事訓練を終えた後、部隊に配属されて服務する予定だ」と明らかにした。入隊を控えたキム・ヨンデは、所属事務所のスタッフに対し「（兵役に）行って、戻ってきたら、次の