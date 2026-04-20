俳優クァク・ドンヨンが、音楽プロデューサーのTEDDY率いるTHEBLACKLABELに電撃合流し、“親友”の俳優パク・ボゴムと同じ事務所に所属することになった。4月20日、THEBLACKLABEL側は、クァク・ドンヨンと専属契約を締結したと公式発表し、彼の新たなスタートを知らせた。【写真】一緒に理髪店を営んだクァク・ドンヨン＆パク・ボゴム特に、今回の契約により、クァク・ドンヨンは芸能界の親友として知られているパク・ボゴムと同じ