ホイッスル三好(東京都、三好一太朗社長)が運営する「中国ラーメン揚州商人」は、2025年に27,844食を売り上げた人気メニュー「麻辣麺」をリニューアルし、期間限定で復刻販売している。中国ラーメン揚州商人は、東京、神奈川、埼玉、千葉に計38店舗を展開しているラーメン店だ。同店は酸辣湯麺がメインメニューとして人気を誇っており、注文のほぼ半分以上が酸辣湯麺だという。近年SNSなどで若年層や女性を中心に話題となった「マ