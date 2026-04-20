【モデルプレス＝2026/04/20】スターバックス コーヒー ジャパンは4月24日より、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」2種を販売する。【写真】スタバが提案するチラックス ソーダのおすすめカスタム◆すっきりと香るソーダ「チラックス ソーダ」が登場スターバックスの新たな人気ビバレッジとなった、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」。2026年は「チラッ