岡山県庁 岡山県は南海トラフ巨大地震などの発生に備え、住宅の耐震化について理解を深めてもらおうと、倉敷市、岡山市、津山市で無料のセミナーと個別相談会を開きます。 「工事費が高い」「手続きが分からない」など、耐震化に関する様々な悩みや疑問について、専門家の耐震アドバイザーが解説したり、自治体の補助制度などについて情報を提供したりします。 申し込みは、岡山県電子申請サービスの