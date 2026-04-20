モバイル・ワールド・コングレス（ＭＷＣ）２０２５で、シャオミのスマートフォンを手に取る人たち。（２０２５年３月３日撮影、バルセロナ＝新華社記者／趙丁竽）【新華社北京4月20日】米調査会社IDCがこのほど発表した第1四半期（1〜3月）のスマートフォンの世界出荷台数は4.1％減の2億8970万台だった。メーカー別では、韓国のサムスンが3.6％増の6280万台で首位に立った。2位は米アップル（3.3％増の6110万台）、3位