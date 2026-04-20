ホンハイによる自社EV第一弾台湾のホンハイ（鴻海）精密工業が、台北で4月14日〜17日に開催された『台北AMPA/E-モビリティ台湾』に出展。新型EV『フォックストロン・ブリア（BRIA）』を展示した。【画像】台湾のホンハイ初の自社EV、『フォックストロン・ブリア』！デザインはピニンファリーナ全3枚フォックストロンは、ホンハイ傘下である鴻華先進科技のEVブランド。ホンハイの英語企業名、フォックスコンに由来するネーミング