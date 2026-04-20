4月から始まった自転車の交通違反に対する「青切符」の取り締まりに乗じて、名古屋市内で70代の男性が現金5万円をだまし取られました。 【写真を見る】｢警察官2名だから2万5千円ずつ支払え｣｢手信号しないのは違反｣ 自転車の“青切符詐欺” 70代男性が男2人に5万円だまし取られる 名古屋･名東区 警察によりますと、4月17日午後3時過ぎに名古屋市名東区で自転車に乗っていた70代の男性が、警察官を名乗る男2人に「手信号をしないの