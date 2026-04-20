２０日午前９時４５分頃、東京都千代田区永田町の参院議員会館の入り口付近で、同館を訪問した男が手荷物検査を受けた際、金属探知機が反応し、男の持ち物から刃物１本が見つかった。男は、近くで警戒中だった警視庁の機動隊員らに銃刀法違反容疑で現行犯逮捕された。けが人はなかった。警視庁麹町署幹部によると、男は自称５０歳代。男は逮捕時に議員の名前を出し、「刃物は議員に持ってくるよう言われた」と説明しているとい