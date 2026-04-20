お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（45）が20日、自身のインスタグラムを更新。“人生初”のライブを体験したことを明かした。【写真】2ショットで“大興奮”、かまいたち山内投稿で「Hi-STANDARDのライブに行ってきた」と報告。メンバーの難波章浩との2ショット写真を公開した。同バンドについては「高校の時から好きで、でもライブには全然行けてなくて人生初のハイスタライブだった」「最高過ぎた」と、たくさんの“炎