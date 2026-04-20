◇ア・リーグレッドソックス2―6タイガース（2026年4月19日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が19日（日本時間20日）、本拠でのタイガース戦に代打出場。1打数無安打で連続試合安打は6でストップした。今季の成績は打率.300、0本塁打、5打点となった。2―6の9回2死一塁の場面でナルバエスの代打として出場。タイガース・シーボルドがカウント0―2から投じた外角チェンジアップにタイミングを外され、二ゴ