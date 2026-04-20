アメリカがホルムズ海峡の封鎖を続ける中、トランプ大統領は19日、「封鎖を突破しようとしたイラン船籍の船を阻止した」と明かしました。米軍「我々は射撃する準備ができている」トランプ大統領は19日、自身のSNSに、イラン船籍の貨物船が、アメリカによる海上封鎖を突破しようとしたため、「アメリカ海軍のミサイル駆逐艦が、貨物船の機関室に穴をあけ、航行を阻止した」と投稿しました。アメリカ中央軍によりますと、6時間にわた