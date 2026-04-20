【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は１９日、中東のホルムズ海峡に近いオマーン湾で、米軍の海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の大型貨物船を攻撃し、拿捕（だほ）したと自身のＳＮＳで明らかにした。イラン側は「報復」を予告しており、米国とイランの戦闘終結に向けた再協議の調整が続く中、緊張がエスカレートする恐れがある。今月１３日の米軍による封鎖措置の開始以来、船舶の拿捕は初