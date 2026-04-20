東京証券取引所週明け20日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前週末終値からの上げ幅は一時600円を超え、節目の5万9000円を回復した。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議の進展期待から、買い注文が先行した。午前終値は前週末終値比569円55銭高の5万9045円45銭。東証株価指数（TOPIX）は25.26ポイント高の3786.07。トランプ米大統領が交流サイト（SNS）にイランと再協議を行う代表団が、20日に