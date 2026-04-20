◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権最終日（2026年4月19日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、10位から出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）は1イーグル、3バーディー、3ボギーの70で回り、通算12アンダーで7位に入った。3月のフォード選手権以来の今季2度目のトップ10入り。5打差の10位から逆転を目指した最終日はバーディーとボギーが交互する波に乗り切れない1日