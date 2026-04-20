「人の役に立つ仕事がしたい」。300万円の奨学金を借りて福祉の道へ進んだ26歳のAさん。しかし毎月数万円の返済に追われ、結婚を考えるパートナーにも打ち明けられずにいる――。ひとりの女性の葛藤から、若者の未来を奪う奨学金問題のリアルと、社会に求められる支援のあり方に迫る。熊本から神奈川の大学へ…「奨学金を借りてでも進学したい」と考えた理由Aさんは26歳。熊本県内の都市で、父、母、妹2人の5人家族の長女として育