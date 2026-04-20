任期満了に伴う能代市長選挙の投票が19日行われ、元能代市議会議員の鍋谷暁氏が新人同士の一騎打ちを制して初当選を果たしました。5期務めた現職に代わり20年ぶりに能代市の新たなかじ取り役に選ばれたのは、元能代市議会議員の鍋谷暁氏、31歳です。初当選鍋谷暁氏「若い世代が能代で希望を持って暮らしていける、あるいは、戻って来たい、残りたい、そういったまちづくりをしていきます」「能代市の発展、これを目指してこれか