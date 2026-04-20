事業承継の必要性や対応策などについて学ぶ、百五銀行の後継者育成塾の卒業生へ向けた講演会が、17日津市内で開かれました。百五後継者育成塾は、三重県と愛知県の中小企業の円滑な事業承継を支援しようと、津市に本店を置く百五銀行と、百五総合研究所が、2019年度から毎年開いているもので、育成塾の卒業生が通算200人となったことを記念した講演会が開かれ、卒業生ら約100人が参加しました。開会に先立ち、百五銀行の杉浦雅和頭