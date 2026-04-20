リビングのテーブル下に転がっているピーマン。【写真】「料理しそうになった」というピーマン。完成度、かなり高いです！何の変哲もない光景ですが、拾い上げて判明した正体がSNSで話題になっています。注目を集めているのは、新鮮なピーマンにしか見えないある物体の写真です。ハリがあり鮮やかな緑色。見るからに新鮮で美味しそうですが、投稿主が拾い上げたところ、「重いし固い…あれ？」と違和感を覚え、初めてそれが野菜で