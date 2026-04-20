志摩市の複合リゾート施設志摩、スペイン村では、バルセロナのサグラダ・ファミリアなどを紹介する新たな企画展示が、18日から公開されます。新たに展示が加わり、リニューアルオープンするのは、スペイン村園内にあるハビエル城博物館です。今年、没後100年を迎えるアントニ・ガウディが手がけた「サグラダ・ファミリア」や、彫刻のパネルをはじめ、ガウディの人生を追う年表などが展示されています。なかでも「コローニア・グエ