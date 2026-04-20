近年の夏は、命に関わる暑さの日が頻発していることを受けて、気象庁は最高気温が40度以上の日の名称を「酷暑日」と決め、今後、予報用語として使用すると発表しました。気象庁が、今年2月から3月にかけて実施した名称についてのアンケートで、13の候補から「酷暑日」が一番多く選ばれ、専門家からの意見も踏まえて決定しました。日本の観測史上、40度以上を記録した地点数は延べ108で、このうち41は、2023年から去年までの3年間で