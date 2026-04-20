マツダの“新世代”「“ちいさな”スポーツカー」！発表から時間が経った現在も、そのデザインやコンセプトに対する反響は途切れることなく広がっています。アイコニックSPが初めて公開されたのは、2023年10月の「ジャパンモビリティショー2023」でした。【画像】超カッコイイ！ これがマツダの“新世代”「“ちいさな”スポーツカー」です！ 画像で見る（92枚）マツダの企業理念である「前向きに今日を生きる人の輪を広げる