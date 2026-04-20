亀梨和也が、1stアルバム『WAVE』を7月8日にリリースする。 （関連：Rockon Social Clubが追求する可能性堺正章、氣志團、亀梨和也ら幅広いコラボを実現させる職人技） 本作には、4月15日に配信リリースした「Diamond」のほか、GRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」を含む全新曲の全12曲が収録される。 タイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、楽曲の幅やグラデー