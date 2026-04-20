Ⓒ 2026 TOHO 2023年11月に劇場公開、そしてアジア映画として初のアカデミー賞視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』。その最新作となる映画『ゴジラ-0.0』が、前作の直接的続編であることが判明しました。ついに公開されたファーストティザー映像には、意味深なメッセージに加えて世界的に有名なあのスポットも登場しています。2年前よりさらにデカくなってる？それとも別の個体だっ