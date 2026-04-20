「GU」は、6月19日（金）から、『パペットスンスン』とのコラボレーションアイテム第2弾を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】ショップワゴンのデザインもかわいい！『パペットスンスン』コラボ第2弾一覧■カラフルなデザイン今回登場するのは、「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマにしたウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型がそろうコレクション。ラインナップは、アイスクリームショ