今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『おつかれごはん#232「マヨ照り焼き丼」』というりおんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）前回に引き続き。とっても簡単、美味しい、そして、フライパン一つでできる初心者さん向けのレシピを作っていきましょう。ということで「マヨ照り焼き丼」です！調味料２つでできる簡単料理！スパイスを足したり、調味料をお好きなものを使えば、アレンジも簡単なので、ぜひ