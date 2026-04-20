【ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、バックステップ→“グラウンダーパス”を放つ瞬間バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、アシスト未遂を見せた。セットプレーの流れから、味方のシュートを呼び込んだバックステップと完璧なグラウンダーパスが話題となっている。バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルト