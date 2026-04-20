近畿地方では、大陸から飛来する黄砂の影響を受ける見込みです。 【画像30枚】日本列島に黄砂が覆いかぶさる…最新のシミュレーション（20～23日） 21日から22日にかけて広い範囲で黄砂が飛来することが予想されていて、視界が悪くなるおそれがあります。 近畿地方の状況 近畿地方では、21日から22日にかけて広い範囲で黄砂が予想され、水平方向で見通せる距離である視程が10キロメートル未満となるでしょう