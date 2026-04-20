【ポルトガルリーグ】スポルティング 1−2 ベンフィカ（日本時間4月20日／エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ）【映像】「FW顔負けヘディング弾」にスタジアム大熱狂（実際の様子）スポルティングのMF守田英正が、ヘディングシュートで値千金の同点ゴールをマーク。待望の今シーズン初ゴールを挙げ、今夏のワールドカップに向けて日本代表復帰を強烈にアピールする一撃となった。守田は日本時間4月20日、ポルトガルリーグ第