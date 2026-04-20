昨年のＴＨＥＷで優勝したニッチェが１８日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」に登場。近藤久美子の夫は「向上委員会」のプロデューサーだったことから、この日は満面の笑みの夫がフロアで見守る姿が映し出された。この日はニッチェがゲスト。２１年目でＴＨＥＷ優勝となり、さんまは近藤へ「旦那はどうや。この番組のプロデューサー」というと、近藤は「喜んでくれてます。ちょっと恥ずかしいですけど」と照れる