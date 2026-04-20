大相撲の春巡業が２０日、茨城・石岡市で行われた。幕内・朝乃山（高砂）が幕内・王鵬（大嶽）らと計１２番取って８勝を挙げた。圧力を生かして寄り切るなどし、仕上がりの良さをうかがわせた。一方で、同・平戸海（境川）にもろ差しを許して寄り切られる場面もあった。朝稽古の前には会場内で握手会を実施。元大関の登場に年配のファンからは「えー！」と歓声が上がるなど人気は健在。巡業も残り１週間を切った。夏場所（５月