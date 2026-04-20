◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２着までに日本ダービーへの優先出走権“ダービー切符”を狙って激戦が予想されるなか、抽選対象の１勝馬からオルフセン（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）の一発を期待したい。デビュー当初からＰＯＧの良血馬として注目していたが、初勝利を東京コースで挙げたように、この舞台で真価を発揮できるとみる。不利な大外枠から６着まで追い上げた昨