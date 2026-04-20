高松市 東京商工リサーチは2026年3月31日から4月7日まで、中東情勢悪化の影響について香川県の企業にアンケートを行いました。回答した76社の内容をまとめたところ約8割に当たる62社が「大いにマイナス」もしくは「少しマイナス」と回答しました。 「大いにマイナス」「少しマイナス」と答えた企業に理由(複数回答)を聞いたところ、「原油由来の素材・原材料の高騰によるコスト増」（43社）との回答が最も多く