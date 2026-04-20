明日21日から22日(水)にかけて、北日本から西日本の広い範囲に黄砂が飛来する予想で、視程(見通し距離)が10キロメートル未満になるでしょう。屋外では、車や洗濯物への黄砂の付着が予想され、呼吸器やアレルギーなどの疾患がある方も注意が必要です。また、視程が5キロメートル未満になった場合は、飛行機など交通への障害が発生するおそれがあります。明日21日〜22日にかけて広範囲に黄砂飛来の予想明日21日は、日本付近を低気圧