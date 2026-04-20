有事のドル買い一服、原油先物に連動ドル円158.80円台に軟化 米イラン緊張を受けNY原油先物は一時91ドル台にまで急騰したが、その後は88ドル台半ばまで上げを縮めている。 原油先物に連動し有事のドル買いが後退している。ドル円は一時159.20円台まで上昇後158.80円台まで軟化している。NY金先物と米株先物は上げ幅をやや縮小している。日銀の4月利上げ観測後退で円は軟調。 週末にイランがホルムズ海峡を再び封鎖した