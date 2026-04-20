アジア株上昇、米イラン緊張も過度な不安は後退トランプ「21日に協議」 東京時間11:15現在 香港ハンセン指数 26284.72（+124.39+0.48%） 中国上海総合指数 4075.21（+23.79+0.59%） 台湾加権指数 37287.32（+482.98+1.31%） 韓国総合株価指数 6271.70（+79.78+1.29%） 豪ＡＳＸ２００指数 8937.50（-9.43-0.11%） アジア株は豪州を除いて上昇、前週末の米株高を受け買い優勢で始まっ