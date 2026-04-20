4月20日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、スペシャルゲストとして声優で俳優の宮野真守と、WEST.の神山智洋を迎えておくる。 ©ABCテレビ 今回で13年目に突入した人気企画「オシャレ過ぎる長谷兄NGKコレクション」、通称「長谷コレ」。DJハマーこと、テンダラー・浜本のナビゲートで、なんばグランド花月で楽屋入りするベテラン漫才師、ティーアップ・長谷川宏の私服を５日間にわたってチ