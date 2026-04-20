原油価格は乱高下しています。国際指標となる原油の先物価格は、アメリカ東部時間の17日朝には、1バレル90ドル台をつけていましたが、イランのアラグチ外相が「ホルムズ海峡を全面的に開放する」と表明したことを受け、80ドル台に急落しました。しかし、その後、イランの軍事当局が事実上の再封鎖を宣言したことで上昇に転じ、19日には一時91ドルを突破しています。2回目の協議の見通しが立たないなか、原油の供給停滞が長期化する