FNNは、19日までの2日間、世論調査を行いました。高市内閣の支持率は、3月より約3ポイント増えて70.2％で、2カ月ぶりに70％台を回復しました。調査は、ご覧の方法で行いました。・2026年4月18日・19日に電話調査(RDD 固定・携帯電話)・全国18歳以上の男女1008人が回答（国勢調査結果をもとに抽出・補正）高市内閣を「支持する」と答えた人の割合は、3月（67.1％）より3.1ポイント増え、70.2%でした。「支持しない」は25.1%でした。