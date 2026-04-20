お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、日本屈指の人気レースで大役を務め、まさかのレースクイーン姿で中継に映り込む姿が話題を呼んだ。【映像】信子が大役！中継にアップで映り込む（実際の様子）スーパーGTの2026シーズン開幕戦を振り返った『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』の最新回が17日に放送。決勝レースを前に、岡山国際サーキットに現れたぱーてぃーちゃんの3人は、SUPER GTの企画・運営を行うGTアソシエイショ