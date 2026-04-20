俳優の萩原聖人（54）と浅野忠信（52）が20日までにそれぞれのインスタグラムを更新。再会を果たしたことを報告した。萩原は「ハイスタのライブで再会したー！」と浅野の肩に手を回したツーショットをアップ。「ライブも再会も最最最最高だー！！！！！！」と、19日にKアリーナ横浜で開催されたHi−STANDARDを楽しんだ様子もつづり、浅野は「ありがとうございます！」とコメントを寄せた。浅野も自身のインスタグラムに、萩原と笑