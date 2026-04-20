メニコンが３日ぶりに反発している。この日、オランダ製造子会社が製造するスクレラルレンズ（強膜レンズ）「ＴｉｍｅＸＬ」について、中国国家薬品監督管理局（ＮＭＰＡ）から医療機器の承認を取得したと発表しており、好材料視されている。 スクレラルレンズ（強膜レンズ）は、角膜形状が特殊な不正角膜症例に対し安定した視力補正と快適な装用感が期待できるハードコンタクトレンズ。中国は、円錐角膜をはじめと